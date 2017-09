Intet byrådskandidatur

Som politiker eller politiker in spe er det ofte nødvendigt at være ret så hårdhudet.



Igennem flere år har jeg også i den gode sags tjeneste virkelig måttet lægge øre til megen kritik. Specielt intern kritik. Det ligger ligesom desværre i denne »branches« DNA, tror jeg.



De fleste, der er og har været beskæftiget på den politiske scene, ved også, at elefanter bedst spises stykke for stykke. Og tro mig. Jeg har virkelig gennem tiden spist mange elefanter. Også flere end rimeligt er. Nu er jeg kommet dertil, at der ikke er plads til mere. Ikke det mindste stykke elefant af politisk observans kan eller vil jeg rumme længere.



Det må jeg tage konsekvensen af. Derfor trækker jeg mig som byrådskandidat til KV 2017. Det har du som vælger krav på at vide.



Det er og har været en hård men desværre nødvendig beslutning at træffe. Beslutningen har været særdeles svær at tage. Ikke mindst fordi jeg stadig til fingerspidserne har min enorme politiske inter­esse intakt.



Der skal heller ikke sås tvivl om mit konservative ståsted. Overhovedet ikke. Jeg bakker stadig op om den landspolitiske konservative politik og menneskesynet bag samt folketingsgruppen og det konservative ministerhold, som gør det så godt.



Desværre har jeg blot helt og holdent mistet troen på det lokalpolitiske konservative projekt. Derfor er jeg ikke længere konservativ byrådskandidat. Men jeg smækker bestemt ikke med døren. En udmeldelse af Det Konservative Folkeparti kommer heller ikke på tale.



Tiden er blot kommet til, at jeg spenderer alle mine kræfter på det, som fylder mig med positiv energi i stedet for det modsatte. Og det er der heldigvis meget, som gør.



Lone Bak-Pedersen,



Frugthaven 95,



7800 Skive

