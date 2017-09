Maria Helleberg på Jenle

Omtalen af litteraturdagen på Jenle den 2. september i Skive Folkeblad kan tåle at uddybes lidt. Maria Helleberg, af nogle kaldt den ukronede dronning af den historiske roman, fortalte om sin store reformationsroman »Stormene«, med undertitlen »Kærlighed og magt i reformationens Danmark«.



Et åndeløst publikum hørte om den sidste katolske biskop Stygge Krumpen fra Børglum Kloster og Elisabeth Gyldenstjerne, som var født på Estvadgård lidt uden for Skive. De levede næsten livslangt sammen i et kærlighedsforhold.



I bogen indgår en anden kærlighedshistorie, nemlig den om Dorthe, en bortløben nonne, og Andreas, en bortløben munk.



Sidstnævnte historie skal naturligvis ses som en parallel til historien om Martin Luther, som var tidligere augustinermunk, og Katharina von Bora, der var en bortløben nonne. De giftede sig og blev forbillede for hele præstegårdskulturen i Danmark fra de dage, hvor reformationen holdt sit indtog i Danmark.



Det skete i Sønderjylland i Haderslev i 1525 og i resten af landet efter Grevefejden 1534-1536, hvor Christian den 3. som den sejrende indførte den store forandring i 1536.



Maria Helleberg har flittigt forsket i arkiver, breve og dokumenter og skrevet det hele ind i en fiktiv roman med stor indlevelse og viden. Bogen er udgivet af Bibelselskabet og fylder 711 sider. Det er en bog, man ikke kan lægge fra sig, når man først er begyndt at læse.



I 1936 udgav en anden meget elsket og kendt forfatter Thit Jensen sin store roman »Stygge Krumpen«, som flere af gæsterne på Jenle havde læst.



Tak for optagelsen og god læselyst.



Annmarie Langballe,



Ahornvænget 14B,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her