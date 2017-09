Akupunktør åbner klinik i Balling efter halvandet år i Kina

24-årige Denis Musu har studeret kinesisk sprog og kinesisk medicin i halvandet år i Kina.



Efter at han vendte hjem til Danmark, har han siden juli arbejdet på at etablere en akupunkturklinik i Balling.



Klinikken er nu for alvor kommet op at køre, og Denis Musu er klar til at tage imod klienter i lokalerne i Søndergade 13B.



Denis Musu er oprindelig skibonit, men bor i dag i Balling. Hans specielle efternavn skyldes, at faderen er italiensk.



Denis Musu er uddannet akupunktør fra et universitet i Kina. Og han har fået merit til Danmark, hvor han er RAB-godkendt (RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, der lever op til lovgivningens krav).



Efter halvandet års studier i Kina kan Denis Musu tale flydende mandarin, og han er meget fascineret af skriftsproget med de flotte tegn, der rummer så megen betydning.



- Jeg er fascineret af, at man kan sige så meget på få tegn. Nogle tegn har næsten 30 forskellige betydninger, fortæller den unge akupunktør, der selv har haft gavn af behandling med de små nåle, da han var teenager.



- Siden jeg i sin tid prøvede min første akupunkturbehandling og mærkede effekt, vidste jeg, at det var dét, jeg skulle, siger Denis Musu.



Han mener, at Kina og Østens tilgang til sygdom og behandling gennem flere tusinde år - med blandt andet naturmedicin og akupunktur - er den rigtige vej at gå.



- Jeg synes, at Østens mystik er meget spændende. Især hvad medicindelen angår.



Han afsætter altid to timer til den første konsultation for at høre hele klientens sygehistorie, lave journal, planlægge behandlingsforløbet og fortælle, hvad folk kan forvente at få ud af behandlingen.



Musu Akupunktur har en webside og en facebookside, hvor man kan læse mere.

