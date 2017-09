MobilePay og netbank ramt: Danske Bank udsat for omfattende it-nedbrud

En intern it-fejl, der onsdag eftermiddag lukkede alle Danske Banks onlineløsninger ned, er blevet lokaliseret. Banken arbejder på at løse problemet.



Det fortæller pressechef i Danske Bank, Kenni Leth.



- En række af vores systemer er utilgængelige for vores kunder, og vi arbejder på at løse problemet så hurtigt som muligt, siger han.



Selv om fejlen er fundet, er det ikke muligt for banken at oplyse, hvornår de forventer, at alle problemerne er løst for de mange bankkunder.



Fejlen har fået flere servere til at gå ned, og det er som følge blandt andet ikke muligt at bruge mobilbank, netbank og MobilePay, ligesom bankens hjemmeside også er omfattet af nedbruddet.



Også Danske Banks egne hæveautomater er midlertidigt ude af drift, og mange Danske Bank-kunder med Mastercard kan ikke betale med deres kort.



- Hvis man har betalingskort vil man i de fleste tilfælde kunne bruge det stadigvæk. Kun mastercard-brugere kan opleve problemer, og vi er lige ved at finde ud af, hvad det skyldes, siger han.



Det er både de danske kunder samt bankens kunder i Sverige, Norge og Finland, der rammes. Det løber op i omegnen af 2,7 millioner privatkunder, der må klare sig uden kontooverblik, pengeoverførsler og mobilbetaling for øjeblikket.



MobilePay er en betalingsapp, og man behøver ikke at have Danske Bank for at bruge den. Der er over 3,5 millioner brugere af betalingsappen.



Ifølge Kenni Leth opstod it-problemerne efter klokken 16.



- Vi bliver hele tiden klogere og lærer af de fejl, der sker, så vi forhåbentlig ikke oplever det samme igen i fremtiden, siger han.



Kenni Leth kan ikke informere om, hvorvidt de har oplevet samme problem tidligere.



/ritzau/

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her