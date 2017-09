Kongehuset: Prins Henrik lider af demens

Prins Henrik lider af demens. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.



- Det er med inderlig beklagelse, at Hendes Majestæt Dronningen har bedt Hofmarskallen meddele:



- I forlængelse af et længere udredningsforløb og senest en række undersøgelser foretaget i løbet af sensommeren har et specialistteam ved Rigshospitalet nu konkluderet, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik lider af demens, står der.



Som en konsekvens af diagnosen vil prins Henrik fremover yderligere neddrosle sine aktiviteter, står der i pressemeddelelsen.



Der vil desuden blive taget stilling til protektioner og æreshverv.



- Det er dronningen og den kongelige families ønske, at prinsen fremover får den ro, som situationen påkræver, tilføjer kongehuset i pressemeddelelsen.

