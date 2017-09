Gitte er til ’grønt’ hår: Åbner ny salon

Fredag fik Højslev en ny frisørsalon. Og det er ikke en salon som alle de andre.



Denne her tænker på naturen og det bæredygtige.



Salon Verde er navnet. Verde betyder grøn på spansk, og det er 25-årige Gitte Nordtug, der står bag.



- Efter jeg havde færdiggjort min uddannelse, arbejdede jeg syv måneder i en grøn salon i Oslo, og det inspirerede mig til at starte noget lignende op her i Højslev, fortæller Gitte Nordtug.



Grøn i den her sammenhæng betyder, at der for eksempel ikke er ammoniak i farverne, at der ikke er kræftfremkaldende midler i produkterne generelt, og at der bliver kigget på affaldssortering og el- og vandforbrug.



Gitte Nordtug har været i lære hos Maja V i Skive, og hun blev færdiguddannet i vinter.



Hun havde ikke for alvor gjort op med sig selv, at hun ville starte egen salon, men pludselig opstod muligheden for at rykke ind i lokalerne på Viborgvej 218, hvor frisørsalon Saxen lå indtil foråret.



Den bliver stadig drevet af Gitte Christensen, der har flyttet sin salon op på Østerrisvej.



Men Gitte Nordtug er sikker på, at Højslev-området er så stort, at der også er plads til hende.



- Det bør der være. Selv om der også er en frisør i Nr. Søby, så bor der alligevel så mange mennesker i området, at jeg er helt rolig ved det. Jeg har også allerede haft mine første kunder, siger Gitte Nordtug.



Hun bor selv med sin kæreste i Nr. Søby, og hun har fået god hjælp fra ham og familien, da lokalerne skulle indrettes.



Hun fik nøglerne den 4. august, og siden er det gået stærkt.



På lørdag holder Gitte Nordtug åbent hus, som skal markere den officielle indvielse af Salon Verde.

