- Det med at gøre noget selv - sætte noget i gang som iværksætter- det har vi gode eksempler på her i kommunen. Der er for eksempel Cyklepartner i Jebjerg. Hvad tror I, hans uddannelse var? Han var landbrugsmedarbejder, men han ville tingene, og der vil jeg bare sige: »Har man viljen, så prøv det«. Fuck Janteloven.



Erhvervsmanden Arne Spicer Lindgren, Glyngøre, var kontant, da han tirsdag formiddag var inviteret til at tale for et hold elever fra 9. klasserne på Brårup Skole, Højslev Skole, Resen Skole og Vestsalling Skole og Dagtilbud i forbindelse med, at erhvervsskolerne i Skive igen i år holder karrieredage for alle 9. klasser i hele kommunen.



Målet er at give eleverne nogle input til, hvordan karrieren kan se ud og åbne elevernes øjne for de muligheder, en uddannelse på en af erhvervsskolerne giver.



Arne Spicer Lindgren har »selv haft svært ved at være lønslave« og talte godt for at starte noget op selv som iværksætter i stedet for.



- Men lad nu være med at tro, at bare fordi I fejler, falder hele verden sammen omkring jer. Jeg har selv fejlet utallige gange og fået skideballer, men jeg er kommet op igen. Det er bare om at komme op at stå igen og komme videre, lød det fra Arne Spicer Lindgren, der selv har studeret iværksætteri i USA og der set, at det regnes for en god ting at have prøvet mange ting og også at have gået ned med nogle virksomheder.



eud er ingen nødløsning - Det er bare op med hovedet og fremad. Jeg håber, nogle af jer vil prøve iværksætteri og lave noget selv. Det er så spændende - og pissesjovt, selv om det også er hårdt.



Samtidig opfordrede han de unge til at lade være med at tro, at en erhvervsuddannelse er en nødløsning.



- I kan komme videre derfra til alt muligt. Og lad nu være med at tro, at alle skal have en højere universitetsuddannelse. I kan starte, hvor I vil, og arbejde jer op.



Han kom også ind på, at det er svært for forældre at vejlede børnene i forhold til valg af uddannelse, for der er et virvar af forskellige uddannelser fyldt med forskellige uddannelsesretninger i dag.



- Mange forældre rynker på næsen, hvis I vil være smed eller sosu. Glem det - I kan starte som smed og ende som direktør eller ingeniør. Man kan også tjene penge som smed, og det bliver ikke mindre med årene i takt med, at årgangene bliver mindre.



selv en rod som ung - I er fremtiden for virksomhederne, men det har virksomhederne bare ikke fundet ud af endnu. Årgangene er små og bliver mindre endnu, så I bliver megavigtige for virksomhederne, uanset om I er sosu eller direktør. I skal lytte til jer selv og vælge det, I selv vil. I vil blive taget imod af virksomheder med pengepungen åben og mange karrieremuligheder. Det bliver et slaraffenland for jer derude. Men det kræver, at I gerne vil gøre karriere, lød det fra Arne Spicer Lindgren, der om sig selv konstaterede, at han som ung var en rigtig rod.



- Min bedstemor sagde: »Du er fandme en skidt knejt«.



Efter gymnasiet søgte han ind til militæret og mødte der en gammel major, som fik retning på hans liv, og derefter var han professionel soldat igennem 10 år, inden genet for iværksætteri brændte for stærkt. Han byggede et tøjfirma op sammen med sin kone, hvor han boede i en kuffert og oplevede, at det i lande som Bangladesh ikke er en selvfølge at få en uddannelse - og der er heller ingen garanti for at få mad.



Efter at have solgt virksomheden blev han konsulent og rådgav virksomheder om at starte op, og i dag er han direktør sammen med en anden i firmaet InnerCore, der sælger byggematerialer, og samtidig med jobbet som direktør er han lokalpolitiker for Venstre og formand for Skive Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg.