Vådt vejr på vej: Skive-egnen får 30 millimeter regn

Det gode efterårsvejr som tilsmilede os i weekenden er nu definitivt slut for denne gang. Solskin og blå himmel bliver i stedet erstattet af klassisk efterårsvejr med masser af regn.



Et lavtryk bevæger sig ind over Danmark nu, og ifølge DMI sender det store og langvarige regnbyger ind over Skive.



- Om nogle timer vil det begynde at regne, og så vil det fortsætte det meste af dagen og måske endda også natten igennem, siger vagthavende meteorolog fra DMI, Anja Bodholdt, til Skive Folkeblad.



Regnen bliver ikke specielt kraftig, men fordi den fortsætter i mange timer, skal folkene på Skive-egnen forvente, at der falder i nærheden af 30mm regn.



- Det er svært at sige, om det lige bliver 28 eller 30 eller 38 millimeter, når det er så lokalt, men I skal nok forvente i hvert fald mellem 20 og 30 millimeter, siger Anja Bodholdt.



Regnen holder måske først op i de tidlige morgentimer torsdag, men samtidig lader et nyt lavtryk op, som sender regn ind over Skive igen i løbet af fredagen.



Og adspurgt direkte om de kommendes dages vejr betyder endegyldigt farvel til sommervejret, siger vagthavende meteorolog til Skive Folkeblad.



- Det betyder i hvert fald et farvel til det gode vejr den kommende uges tid. Der er ikke noget, der tyder på, at vejret skulle blive bedre, siger Anja Bodholdt.

