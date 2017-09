Sov op ad hæk: Beruset mand kørt hjem af politiet

Tirsdag klokken 15.40 modtog politiet en henvendelse om, at der lå en beruset mand op ad en hæk på parkeringspladsen ved Jyske Bank og Olsens Gård i Skive.



Patruljen, der blev sendt til stedet, traf ganske rigtig en 57-årig mand fra Skive, som bar præg af at have fået sig en solid tår over tørsten.



Patruljen fik manden på højkant og kørte ham derefter hjem.



Med sig i bukselommen fik han en skriftlig hilsen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da det ikke er tilladt at færdes i det offentlige rum, hvis man er så beruset, at man ikke kan tage vare på sig selv og/eller er til ulempe for andre, oplyser Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

