Surf-udstyr og hvidevarer for 50.000 kroner stjålet fra lager

50.000 kroner er værdien af effekter, der i perioden mellem den 14. august og den 3. september blev stjålet fra et lager på Nørrevang i Skive.



Lageret er lejet af en 53-årig mand fra Skive, som har oplyst, at det var aflåst i gerningsperioden. Politiet har dog ikke kunnet konstatere, hvordan gerningsmændene har båret sig ad med at trænge ind i lageret, da man ikke kunne finde synlige indbrudstegn.



Listen over tyvekoster omfatter en industriopvaskemaskine og en industrihætte af mærket »Ken«, to surfbrætter af mærket »Pacific« og fem surfsejl, oplyser lokalpolitiet i Skive.

