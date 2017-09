78-årig mister livet efter trafikulykke på Mors

En 78-årig mand fra Nykøbing Mors er død af de kvæstelser, som han pådrog sig lørdag i en trafikulykke på Fruevej i Nykøbing Mors.



Det oplyser Bjørn Nørgaard Bo fra lokalpolitiet i Thisted.



Manden var i færd med at krydse Fruevej ved Fuglebakken, da han blev ramt af en bil, der blev kørt af en jævnaldrende mand.



Ulykken skete kort efter klokken 10 lørdag.



Den 78-årige fik alvorlige læsioner i hovedet og blev fløjet til behandling på Aalborg Universitetshospital.



Her lykkedes det ikke lægerne at redde hans liv. Han døde mandag aften af sine kvæstelser.



Ulykkesstedet og bilen blev lørdag undersøgt af en bilinspektør for at klarlægge, hvordan ulykken skete. Resultaterne af undersøgelsen foreligger imidlertid ikke endnu.



/ritzau/

