Betonklodserne, der omkredser parkeringspladserne på Egeris Torv, fungerer ikke godt nok.



Derfor bliver de fjernet og erstattet af noget andet og pænere.



Klodserne blev lagt for at sikre især skolebørn. Problemet var, at bilister kørte ind og ud af parkeringspladserne hvor de parkerede eller ville parkere. Skolebørn på cykel har været tæt på at bilive ramt af bilister.



Men betonklodserne gav nye problemer. Især når bilister skal køre ud fra deres plads, glemmer de, at betonklodserne ligger der, og de kan ikke ses fra bilen. Derfor har flere bilister kørt mod klodserne og fået skader på deres biler.



Flere butiksindehavere gjorde hurtigt Skive Kommune opmærksom på, at de betonklodser ikke er nogen god måde at sikre cyklister.



- Skive Kommune erstatter betonklodserne med nogle bede med bøgehæk rundt om parkeringspladserne. Det bliver meget pænere, lover Jens Peder Hedevang (V), Breum, formand for Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø.



Det glæder en af de butiksejere, der har henvendt sig til Skive Kommune om betonklodserne, Pia Madsen Aggerholm, der driver Egeris Blomster.



- Der var ingen forståelse for, at de betonklodser kunne give problemer, da vi henvendte os. De skulle sikre cyklister og så var der ikke noget at snakke om, oplyser Pia Madsen Aggerholm.



Bede med hæk til at indkredse og markere parkeringspladserne er fint.



- Hvis det bliver lavet pænt, kan det komme til at spille sammen med Egeris Kirke. De skal også huske på, at hæk skal vandes, siger Pia Madsen Aggerholm.



Hun ser også gerne, at ind- og udkørsler til parkeringspladserne bliver gjort bredere, så to biler kan passere hinanden. De er meget smalle - og det kan også give skader på biler.



