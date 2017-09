Knap 40 private borgere har købt andele i tre nye vindmøller

Siden august har Siemens knoklet på at opstille tre nye vindmøller ved Hjerk Nor, Krejbjerg i Skive Kommune.



Møllerne, som er 140 meter høje, erstatter seks eksisterende vindmøller.



Hermed halveres antallet af møller i området, men alligevel fordobles produktionen af grøn, CO2-fri strøm, oplyser Hofor i en nyligt udsendt pressemeddelelse.



HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der har overtaget møllerne.



De tre vindmøller vil forsyne næsten 7500 parcelhuse med strøm, oplyser Hofor.



I forbindelse med etableringen af vindmølleparken udbød Hofor 20 procent af vindmøllerne til borgere i Skive kommune.



Næsten 40 privatpersoner har købt andele, hvilket er væsentligt flere end Hofors seneste udbud.



- Alle andelene i interessentselskabet, der er under stiftelse, blev solgt. Det er glædeligt med den store lokale interesse og opbakning til møllerne. Det vidner om en tro på, at vindmøller ikke blot er miljømæssigt bæredygtigt, men også en god investering, fortæller Mette Cramer Buch, Hofor, i pressemeddelelsen.



Vindmøllerne tilsluttes det offentlige elnet her i starten af september.



Herefter skal nogle af arbejdsarealerne retableres, der skal udføres støjmålinger, og der igangsættes et observationsprogram for udvalgte dyrearter, som supplerer de omfattende miljøundersøgelser, der blev gennemført forud for etableringen.



I forlængelse af anlægsarbejdets afslutning og vindmøllelaugets stiftelse indbyder Hofor kommunens borgere til et åbningsarrangement.



Arrangementet vil finde sted ved årsskiftet.



Foruden de nye, lokale vindmølleejere har anlægsarbejdet været ensbetydende med lokalt arbejde.



Blandt andet har firmaet Stinger & Ibsen fra Balling, der etablerer fundamenter i hele Skandinavien, bygget fundamenterne i vindmølleparken.



Vils Entreprenør Forretning fra Vils på Mors har anlagt veje og kranpladser i vindmølleområdet og vil nu retablere området, så der kun er en vej ud til møllerne med en enkelt kranplads foran hver af møllerne.



Den grønne fond, der udbetales af Energinet og administreres i kommunerne, udløser et beløb på 88.000 kr. pr. installeret MW (megawatt). Den nye vindmøllepark har en kapacitet på 9,6 MW og udløser således 844.800 kroner, som kommunens borgere blandt andet kan søge til anlægsarbejde, der styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen.



pew

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her