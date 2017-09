Det er ikke verdens mest kendte idrætsgren, men det finder sted i Danmark - og det sker i disse dage.



Det er et verdensmesterskab i vanddisciplinen Stand Up Paddle Surf, SUP, som afholdes - de indledende øvelser fandt sted i København - med et stort publikum ved Operahuset og langs Langelinje - og nu er deltagerne taget til det nordvestjyske for at afvikle resten i Vorupør.



Med i feltet er den 23-årige Skive-dreng Christian Justesen, der gennem mange år har været en særdeles habil surfer - men nu også har taget den nye disciplin til sig.



- Jeg har surfet, siden jeg var barn - SUP har jeg vel dyrket i 2-3 år, siger han - og tilføjer, at han er glad for kombinationen.



Kraftkarl - Hver ting har sin charme og sine udfordringer. Jeg er en stor gut med mange kræfter - og til nogen af disciplinerne er det bedst at være lille og hurtig - andre stor og stærk, siger Justesen, der ved siden af sine vand-hobbyer læser til handelsøkonom i Herning.



- Jeg havde to fantastiske år i Australien, kom hjem for ca. et år siden, og der brugte jeg vandet meget - og fik også smag for prone- og paddle-sporten. Jeg deltog i København i langdistance-boarding - 20 km på en runde i Københavns havn på 5 km - med masser af tilskuere, og der var jeg faktisk godt tilfreds med at blive nr. 11 blandt 17 startende, siger han.



Tirsdag var han i aktion på stranden ved Vorupør i tecnical paddle - og kvalificerede sig til en senere finale ved at blive nr. 3 i sit heat.



- Det er virkeligt specialister, man er oppe imod, men jeg tager udfordringen og yder mit bedste, siger han.



- Er der VM-stemning i Vorupør?



- Jeg har været meget i Vorupør og Klitmøller, men aldrig oplevet en intensitet, en stolthed og en glæde, som netop nu. Folk er virkeligt oppe at køre. Det er fantastisk at være her og at være med, slår han fast, slutter Christian Justesen.