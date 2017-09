Klog og trist melding fra Dronningen

Demens er en folkesygdom, og i går kom så meddelelsen om, at prins Henrik lider af demens, og ifølge Rigshospitalet er »omfanget af svigt større end forventeligt for Prinsens alder og kan ledsages af forandringer i væremåde, reaktionsmønstre, dømmekraft og følelsesliv og dermed også påvirke samspillet med omverdenen«.



Det er en på alle måder trist melding, men det var klogt, at dronning Margrethe gav oplysningen på baggrund af Rigshospitalets undersøgelser af prins Henrik. Klogt fordi åbenhed om demens-sygdommen kan medvirke til større forståelse for både sygdommen og den måde, de nære pårørende rammes. Og klogt fordi oplysningen om prins Henriks demens kan være med til at give en forklaring på i hvert fald dele af prins Henriks optræden på det seneste.



I den forbindelse kan det undre, at kongehuset - hvor prins Henrik har eget hof - ikke bremsede det interview, som et par ugeblade fik adgang til for nylig. I forhold til medieverdenen bør demens-sygdommen nu helt ændre den aktuelle dækning af prins Henriks virke. Kongelig eller ej fremgår det af de presseetiske regler, at der skal vises særlige hensyn til mennesker, der ikke er i stand til at vurdere virkningerne af egne udtalelser. Det vil selvklart beskytte prins Henrik fremover.



Mange vil sikkert tro, at den opsigtsvækkende melding fra kongehuset tidligere på sommeren om, at prins Henrik ikke vil begraves sammen med dronning Margrethe i Roskilde Domkirke, har med hans sygdom at gøre. Men det er ikke tilfældet. Kongehuset meddelte selv, at hans beslutning, som øjensynligt er truffet for meget lang tid siden, netop hænger sammen med den mere end 20 år lange kamp, som prins Henrik har ført for at få en titel af konge eller kongegemal og mere ligestilling i forhold til dronningen.



Den beslutning er den kongelige familie ked af, men de har taget den til efterretning. Og kongerigets borgere kan med god grund forundres over den, men også for kongelige må det selvfølgelig være en privat beslutning, hvor man vil stedes til hvile.



Både dronning Margrethe og prins Henrik vil blive mødt med sympati og forståelse i lyset af den demens-sygdom, der har ramt prins Henrik. Og i en balanceret fortælling om prins Henrik vil hans sprudlende overskud og engagement på utallige besøg rundt i landet - også på Skive-egnen - blive husket, og det samme vil hans indsats for dansk industri og eksport på udlandsrejser. Hans kunst- og gastronomiinteresse var ægte, og mens danskerne aldrig vil forstå hans kamp over flere årtier for en kongetitel, så hører det med, at der fra det royale ægteskabs start fra officiel side var gjort for lidt for at sikre en passende arbejdsbeskrivelse til prins Henrik.



Som andre demens-ramte er prins Henrik nu på en rejse, hvor hukommelsesevne og personlighed vil blive ramt. Det er hårdt for ham, og for hans nærmeste. Det er en svær stund, som det er for alle familier, der rammes af demens-sygdommen, der er i hastig vækst - blandt andet fordi gennemsnitsalderen er stigende.



Det var klogt, at dronning Margrethe åbent gav den triste melding i går, og efter en periode med kriser og kritik i og omkring kongehuset vil sympati i befolkningens syn på regentparret igen vokse frem.



O.D.

