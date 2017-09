Apoteker i Skive siden begyndelsen af 1800-årene

I Skive Folkeblad bragtes den 30. august en artikel om Skives apoteksvæsen i tidligere tider, baseret på Hans Loldrups bog: »Svane Apoteket« (1999).



Heri hedder det sig, ifølge Skive Folkeblad, »At det er svært at afgøre, om Skive Svane Apotek var det første i byen. For ingen har tilsyneladende et klart svar på, om der før 1917 har været drevet apotek i Skive.



Denne udlægning undrer H. Hildebrandt-Nielsen sig over i et læserbrev den 1. september, idet han påpeger, at apoteker Norgaard i hvert fald i 1893 drev apotek i Skive.



Det korte svar er, at artiklen har uret og Hildebrandt-Nielsen har ret.



Sognedegn Niels Steenberg, der var ejer af Slotsgade 2 fra 1797, solgte den til apoteker Siemsen i 1810. Siemsen drev formodentlig apotek fra adressen. Efter et par år solgte han ejendommen til Christofer Heiberg. Han flyttede til Frederikssund i 1814 og solgte apoteket til J.D. Bechmann.



Han fik den nyoprettede stilling som postmester i Skive 1826 og efter et par år at have bevilling til apotek og postmester samtidig, solgte han apoteket 1828 til J.V. Arntsen, og efter ham fulgte apoteker C.A. Jørgensen i 1835 og i 1847 N. Nielsen.



Efter Nielsen kom så apoteker G. Norgaard i 1868. Han solgte apoteket videre i 1904 til apoteker Møller. Følgende ejere var V. Hirth og efter ham E.G. Esfeld, som flyttede apoteket fra Slotsgade til hjørnet af Adelgade og Thinggade i 1934, og det gamle apotek i Slotsgade blev nedrevet for at give plads til posthusbygningen.



Til apoteket i Slotsgade hørte i øvrigt en meget stor have, som fyldte hele det område, hvor Posthuset blev bygget og beboelsesejendommen bag posthuset, som så selvfølgelig fik navnet Apotekerhaven.



Fakta er således, at der har været drevet apotek i Skive før 1917, eftersom apoteket i Slotsgade fungerede fra begyndelsen af 1800-årene - og dette apotek kom til at hedde Løveapoteket.



Om der skulle oprettes endnu et apotek i Skive behandledes i Skive Byråd i 1917. Resultatet blev, at der året efter i Nørregade 22 indrettedes »Skive ny Apotek« eller Svaneapoteket, som det senere kom til at hedde.



Dette apotek åbnede 26. august 1918, og det vil sige, at Svaneapoteket først næste år kan fejre 100 års jubilæum - og Løveapoteket er altså Skives første apotek og over 200 år gammelt.



Efter oplysninger i »Bogen om Skive« 1926.



Arne Holstborg,



Møllevej 5,



Durup,



7870 Roslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her