Mere velfærd Af Inger Stranddorf, næstformand for HK MidtVest

HK, herunder HK MidtVest, har sammen med en række fagforbund taget initiativ til kampagnen »Danmark for Velfærd«.



Det har vi, fordi vi i de her år ser, at politiske reformer svigter sårbare i samfundet.



Vi ser også en offentlig sektor, som er udfordret af løbende krav om besparelser og effektiviseringer. Noget, der gør det sværere at levere ordentlig velfærd.



For mig er velfærd blandt andet:



• At du kan få passet dit barn, så du trygt kan tage på job, og at alle kan få en uddannelse.



• At du kan være sikker på et trygt behandlingsforløb, hvis du bliver syg, og en tryg alderdom, når du bliver ældre.



• At du kan være tryg, fordi vi har et stærkt politi, hvor betjentene er på gaden, og HK’erne tager sig af det administrative.



• At vi har et socialt sikkerhedsnet, hvor ingen falder igennem maskerne og står uden indkomst. Vi skal ikke have et A- og B-hold.



I HK mener vi, at der skal nyt fokus på fællesskabet og på de danske værdier om solidaritet og sammenhængskraft. Og at det er en fælles kamp for privat og offentligt ansatte. Alle danskere har brug for en stærk offentlig sektor.



En stærk offentlig sektor understøtter i øvrigt også det private arbejdsmarked.



Synes du også, at der er brug for, at der bliver investeret mere i det fælles Danmark i stedet for milliardstore skattelettelser?



Så har du nu chancen for at handle på det. Du kan nemlig deltage i den underskriftindsamling, som HK sammen med en række fagforbund har taget initiativ til som en del af kampagnen »Danmark for Velfærd«. Mange tusind har allerede i løbet af få dage skrevet under.



Jeg håber, at du vil være med til at sende et signal om, at danskerne vil velfærd frem for nedskæringer og skattelettelser.



Du kan skrive under på www.danmarkforvelfaerd.dk. Følg også med på Facebook under Danmark for Velfærd.

