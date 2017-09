Birgith fiksede det: Nu kan alle finde til Stoholm

»Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det« sang Osvald Helmuth en gang i Helsingør-revyen.



Og selv om det er over 50 år siden, passer talemåden stadig, i hvert fald når man taler om vejen til Stoholm.



For det har længe været svært at se, hvordan man finder stationsbyen.



Men sådan er det ikke længere.



Birgith Langballe fra Stoholm var blevet træt af, at beplantning skyggede for et vejskilt, der viste vej til byen, og i weekenden tog hun sagen i egen hånd.



- Jeg har løbet forbi i i hvert fald halvanden måned, og jeg kunne se, at de har slået nede i grøften, men ikke under skiltet, og så besluttede jeg mig for at gøre noget ved det, siger Birgith Langballe til Skive Folkeblad.



- Verden er blevet så kompliceret, at en opgave, som tager et minut, kan tage flere måneder at få styr på. Og skal sådan noget løses, kan det hurtigt blive lidt ’kommunalt’ og styret og blottet for sund fornuft.



Birgith Langballe tog et før- og efterbillede, som hun lagde op i facebook-gruppen ’Stoholm Borgerforening’, og her er hendes initiativ blevet taget godt imod.



- Jeg har fået en masse gode tilkendegivelser, og mange har sendt high-fives, så det er rigtig dejligt, siger hun.



Til det kommende kommunalvalg stiller Birgith Langballe op for Socialdemokratiet i Stoholm, og hun erkender også, at græsklipper-initiativet er lavet, for at gøre opmærksom på hendes person.



- Det er selvfølgelig også min mission at gøre opmærksom på mig selv, siger hun.

