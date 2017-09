Politiker afkræves klart svar: På hvilket plejecenter går personalet grædende hjem?

Hvis Peter Hahn, Venstre-politiker i Skive Byråd, har kendskab til, at der skulle være plejepersonale som går grædende hjem i frustration over arbejdsforhold, så bør han også sætte navn på, hvilket plejecenter det konkret drejer sig om.



- Jeg er således i indeværende uge gjort bekendt med forhold på andre centre, hvor ansatte græder efter endte vagter eller overvejer at opsige deres job grundet travlhed i en sådan grad, at omhandlende typisk dedikerede medarbejder ikke føler, at de har tiden til at udfører plejeopgaven på den gode og ordentlige måde, som vi alle ønsker, skrev Peter Hahn i et læserbrev, der blev bragt i Skive Folkeblad den 27. juli i år.



Det mener man i social- og ældreudvalget, der i går besluttede at rette henvendelse til borgmester Peder Chr. Kirkegaard for at få borgmesteren til at hive fat i Peter Hahn og afkræve ham et svar.



- Det er rigtig alvorligt, hvis nogen går grædende hjem fra deres arbejde, siger udvalgsformand Preben Andersen (DF).

