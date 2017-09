Fartgal skibonit: Taget med 138 kilometer i timen på Herningvej

Der var fart over feltet, da en lokal skibonit blev taget på Herningvej, med 138 kilometer i timen i et område, hvor han kun måtte køre 80.



Den 39-årige mand kom kørende langs Herningvej i sin audi onsdag den 12. april med en tung højrefod og en hastighed, der var langt over det tilladte.



Fordi han kørte mere end 60 procent hurtigere end det tilladte, kan det nu få alvorlige konsekvenser for ham, Manden er tiltalt for at have overtrådt færdselslovens §118, §125, §126 og §128 og risikerer at få frakendt sit kørekort, når han fem måneder efter forseelsen skal møde ved retten i Viborg nu på onsdag den 13. september.



Ender den 39-årige skibonit med at få frakendt sit kørekørt, bør han måske overveje at skille sig af med sin bil, for udover frakendelsen kan han se frem til en klækkelig bøde, hvis retten finder ham skyldig.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: