Torsdag var der igen, igen, igen flyttedag for skulpturen »Livet i frihed«.



Den 17 meter høje skulptur tog turen fra J. A. Stål, som har stået for renoveringen, ned til Kulturcenter Limfjord, hvor den nu skal pryde parkeringspladsen foran indgangen.



Og det var erfarne flyttefolk, der stod for opgaven. Kranføreren har flyttet skulpturen to gange før, og smeden havde været med tre gange tidligere.



Alligevel opstod der lidt problemer, da skulpturen skulle sænkes ned på sin nye plads. Først måtte formen smøres med fedt, men det var ikke nok til at få den tonstunge skulptur til at glide på plads. Derfor måtte der yderligere en kran til for at dreje den, før den kunne sættes ned og gøres forsvarligt fast.



Inden skulpturen kom på plads, kastede KCL-direktør Bent Mølgaard en spand indeholdende en KCL-jubilæumsavis ned i hullet under skulpturen, som vidnesbyrd om hvornår »Livet i frihed« blev sat foran kulturcenteret.



»Livet i Frihed« har haft en omtumlet tilværelse siden skulpturen, der er skabt af Børge Jørgensen, blev skænket til Skive Kommune i 1970 i anledning af 25-året for Danmarks befrielse.



Skulpturen stod først på Posthustorvet, indtil den i 1993 blev flyttet til hjørnet af Adelgade og Østergade. I 2010 blev »Livet i Frihed« placeret ved Skive Museum.



I forbindelse med den omfattende renovering af museet, som er i gang i øjeblikket, blev skulpturen hjemløs her, og den har den seneste tid været gemt af vejen for at gennemgå en renovering.



At skulpturen nu kommer til at stå ved KCLs hovedindgang skyldes ifølge byrådsmedlem og bestyrelsesformand for Museum Salling Jan Dyhrberg Andersen lidt af en »herremandsbeslutning«.



- Per Nors (kultur- og familieforvaltningens direktør) og jeg drøftede, hvad der nu skulle ske med skulpturen, og at den nødig skulle ende med at ligge opmagasineret på materielgården. Vi syntes begge at placering ved KCL,. hvor der er god plads omkring skulpturen, kunne være en god mulighed, fortæller Jan Dyhrberg Andersen.



Han tog derfor kontakt til KCL-direktør Bent Mølgaard , der meldte tilbage, at kulturcentret gerne ville »huse« skulpturen, som altså i morges fik sin fjerde placering siden ankomsten til Skive.





