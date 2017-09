Det gamle ordsprog om, at én ulykke sjældent kommer alene, skulle torsdag morgen tages helt bogstaveligt, da en akutbil fra Region Midtjylland blev impliceret i et færdselsuheld på vej til ulykkesstedet på Ågårdsholmvej syd for Thorum, hvor en 42-årig mand tidligere på morgen forulykkede i en varebil.



Uheldet med akutbilen skete klokken 7.03 i krydset mellem Rybjergvej og Ågårdsholmvej, hvor akutbilen ramte ind i siden på en modkørende personbil.



Politiet har ikke kunnet sige med sikkerhed, hvorvidt akutbilen kørte med udrykning, og om det i så fald alene var med blå blink eller om der også var lyd på.



De to parter har afgivet divergerende forklaringer om hændelsesforløbet, hvorfor politiet på nuværende tidspunkt ikke tør udtale sig om, hvem der var skyld i uheldet.



Hverken føreren af personbilen, som var alene i bilen, eller de to personer i akutbilen kom ifølge politiet til skade, hvorimod der skete materiel skade på begge køretøjer, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.



42-årig mand tidligere på morgen forulykkede i en varebil.



Læs også:



Varebil lå på mark: Kvæstet 42-årig fundet i varerum efter soloulykke.