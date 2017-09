Varebil lå på mark: Kvæstet 42-årig fundet i varerum på bil efter soloulykke

En 42-årig mand fra Kjellerup blev torsdag morgen fløjet i lægehelikopter til Aalborg Sygehus efter en soloulykke i Salling.



Ulykken blev opdaget ved 6.15-tiden, da en forbipasserende bilist bemærkede en varebil, der lå væltet omkuld et stykke inde på en mark på Ågårdsholmvej, tæt på det sted, hvor vejen krydser Hinnerup Å.



Da der ikke var sat politiafmærkning op, bakkede bilisten tilbage og gik hen til varebilen, hvor han fandt en mand liggende i varerummet.



Da manden klagede over smerter, ringede bilisten efter hjælp, fortæller politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



På stedet blev det vurderet, at den 42-årige skulle på sygehuset så hurtigt som muligt, hvorfor han blev fløjet af sted med lægehelikopteren.



Politiet kunne torsdag formiddag ikke sige andet om hans tilstand, end at den kan være alvorlig.



De foreløbige undersøgelser på stedet tyder på, at den 42-årige under kørsel ad Ågårdsholmvej i nordlig retning er kørt af vejen i venstre side på ulykkesstedet, hvor vejen slår en meget blød højrekurve.



Derpå har varebilen ramt autoværnet og er fløjet cirka 100 meter ind på marken.



Torsdag formiddag havde politiet endnu ikke kunnet afhøre den 42-årige. Man har bedt sygehuset om at udtage en blodprøve af ham, da man ikke udelukker, at han kan have været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, oplyser vagtchef Henrik Nielsen hos Midt- og Vestjyllands Politi.



En bilinspektør har torsdag morgen foretaget biltekniske undersøgelser i håb om, at man også ad den vej kan blive klogere på baggrunden for ulykken.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: