I sidste uge sagde 40-årige Anita Kristensen fra Thise ja til at tage med Steen Bystrup fra Ulbjerg på en weekendtur til København for blandt andet at opleve Cirkusrevyen.



Steen Bystrup var brændt inde med en ekstra billet og søgte efter en ledsager og mulig kæreste på Facebook.



Og Anita Kristensen, der har været single i tre år, var klar på at se, hvad Steen Bystrup var for en fyr. De to har flere fælles bekendte.



Men her nogle dage efter turen står det klart, at det bliver ved turen til København.



- Vi havde en god tur, hvor Cirkusrevyen var højdepunktet, men kemien var der ikke til mere, så det bliver ved det, siger Anita Kristensen.



Steen Bystrup fortæller, at turen gik godt, men at han ikke ved, om han og Anita Kristensen skal mødes igen.



- Man ved jo aldrig, om det kan føre mere med sig, men vi har ikke aftalt at mødes igen. Og så må vi se, siger Steen Bystrup, der udover Cirkusrevyen også fremhæver middagen på Kongsgården.



