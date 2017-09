Kunder, der i løbet af torsdagen tropper op ved indgangen til Fakta-butikken på Egeris Torv for at handle, kommer også i dag til at gå forgæves.



Butikken blev lukket onsdag eftermiddag på grund af mistanke om skadedyr. Det skete efter en medarbejder havde hørt kradselyse fra et lagerrum bagerst i butikken.



Og butikken er endnu ikke klar til at åbne, oplyser salgschef i Fakta-kæden, Susanne Pedersen.



- Vi har ikke fundet noget skadedyr. Men vi arbejder på sagen og holder også butikken lukket i dag (torsdag, red.), siger salgschef i Fakta-kæden, Susanne Pedersen.



Butikken har blandt andet haft en sporhund ude i forsøget på at fange det kræ, der laver kradselyde, men altså indtil videre uden held.