Kun en uge efter opstillingsmøde: Konservativ kandidat bryder med sin liste

jkr@skivefolkeblad.dk



Lone Bak-Pedersen er færdig som kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Skive Kommune den 21. november.



Det er hun godt en uge, efter hun blev opstillet.



Et læserbrev i dagens Skive Folkeblad tyder på en stribe uenigheder mellem Lone Bak-Pedersen og vælgerforeningen. Lone Bak-Pedersen omtaler, at hun har spist nok af politiske elefanter. Hun havde inden Skive Folkeblads deadline på grund af arbejde ikke mulighed for at uddybe sit brud med K-listen.



Formand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Skive Kommune Dorthe Laigaard siger til spørgsmålet om, hvorvidt hun er overrasket over Lone Bak-Pedersens afgang:



- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Lone har nogle synspunkter om nogle ting, som hun står alene med. Jeg har ikke lyst til at give eksempler på det.



Med Lone Bak-Pedersens exit har Det konservative nu fem kandidater til kommunalvalget i Skive Kommune. I 2013 havde partiet fire. I 2009 stillede 14 op for partiet, og i 2005 havde Det Konservative Folkeparti 19 på listen til kommunalvalget i Skive Kommune.





