Sallingsund FC markerer 30 års jubilæum

Der er gået 30 år, siden fodboldafdelingerne i Durup IF og Glyngøre IF gik sammen og lavede Sallingsund FC.



Selv om 30 år ikke indgår i listen over officielle jubilæer, så har klubben i Nordsalling alligevel valgt at markere det.



Datoen er 9. september, og der er masser af aktivitet hen over weekenden, blandt andet bliver der masser af fodbold på stadion, samt en konvoj af lastvogns-tog i Glyngøre.



Svend Odgaard Sørensen har været tovholder i arrangementet, og han lokker med jubilæumsfest om aftenen, udendørs biograf på Glyngøre Stadion - spisning i opvarmet telt, og i alt ni kampe hen over weekenden - med udlæg fredag aften.



- Vi har været på arbejde for at finde historie. 30 år er så lang tid, at hukommelsen ikke altid slår til, men vi benytter lejligheden til at markerer de 30 år og slå et slag for foreningen i lokalsamfundet, siger Sørensen.



At foreningen er aktiv kan ses af en række tiltag, der er sket - blandt andet med hjælp fra Durup Sparekasses Fond og fra sponsorer.



- Vi har renoveret kampbanen i Durup med nye bander og spillerbokse. Alt arbejde er lavet ved frivillig arbejdskraft. Vi har givet en bold til alle spillere på sandkasseholdene, vi har kunnet give træningstrøjer til alle ungdomsspiller. Vi har kunnet give større tilskud til hold, der deltager i Vildbjerg cup, og her i efteråret sender vi målmænd til ekstra målmandstræning ved FC Midtjylland.



Sallingsund FC stiller i jubilæumsåret 16 hold under DBU Jylland - det er alt overvejende ungdomshold, men også tre mandlige seniorhold, hvoraf det ene udgøres af en trup af primært ukrainske spillere. Desuden har man et 7-mandshold inden for kvindefodbolden.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: