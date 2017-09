Færre flygtninge - nu også radikal kurs

Der var en gang, hvor det sarkastisk blev sagt, at de radikales forsvarspolitik handlede om at bevare Tivoligarden. Men med de radkales Niels Helveg Petersen som udenrigsminister støttede Danmark militær indgriben i eks-Jugoslavien uden FN-mandat - men for at redde liv med militær indsats. Og det virkede.



Delvis på grund af kiksede og bekymrende forkerte udtalelser fra radikale politikere har der de senere år bredt sig det indtryk på udlændingeområdet, at Radikale Venstre var helt ligeglad med, hvor mange flygtninge og udlændinge, der kommer til Danmark. Især før de store folkevandringer til Europa for et par år siden måtte man som vælger forstå, at der ikke set med radikale øjne var grænser for, hvor mange flygtninge og udlændinge der kunne komme til Danmark. Og efter folkevandringerne har de radikale ikke rigtig forstået, at der nok var behov for en klar justering af kursen på området. Og man kunne få det skrækkelige indtryk, at de radikale i Danmark ønskede svenske tilstande her i landet. Men nu sker der noget.



- Antallet af flygtninge betyder rigtig meget. Selvfølgelig gør det det. For vores mulighed for at integrere dem, sagde de radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, til DR, og hun tilføjede, at der skal færre flygtninge til Danmark.



Det er jo ikke sådan, at noget parti kan sætte et præcist tal på, hvor mange flygtninge der må komme til Danmark. Men det er vigtigt at erkende, at der selvfølgelig er en grænse for, hvor mange udefra der kan integreres i det danske samfund, hvis vores land skal bevare sammenhængskraft og beskytte de afgørende værdier. Det har godt nok taget alt for lang tid, inden de radikale har indset dette, men bedre sent end aldrig! Nu mangler så en erkendelse af, at de fleste af de gennemførte stramninger skal bevares, mens man så f.eks. kan bekæmpe den rent symbolske smykkelov og et par andre vildskud.



Intet parti kan selvfølgelig holde til at være ligeglad med, hvor mange mennesker udefra der slår sig ned i vores land. Hvor galt det kan gå, kan man i særdeleshed se i Sverige, hvor de såkaldt ansvarlige partier alt for sent erkendte, at der er enorme problemer med ukontrolleret indvandring og de problemer, der følger hermed.



Også Danmark har masser af uløste integrationsproblemer, og det understreger blot, at det selvfølgelig betyder noget for integrations-indsatsen, hvor mange nye flygtninge der kommer hertil.



Samtidig skal der så øget fokus på hjælp i nærområderne i Mellemøsten og Afrika, og EU skal have styr på de ydre grænser, hvis der skal styr på udviklingen. Danmark kan her sammen med EU bidrage med øget bistand, flygtningelejre med undervisning osv.



Måske er de radikales melding også et forsøg på at forhindre, at partier i blå blok skal bruge alt krudt på at pege på, at Socialdemokratiet og dets støttepartier er vildt uenige om udlændingepolitik. Det er i hvert fald klogt, hvis de radikale bruger mere krudt på at fortælle, hvordan man ser helt anderledes end S på spørgsmål som skat, offentligt udgiftsniveau, EU, reform-behov m.v.



Det står rimeligt klart, at der er et bredt politisk flertal for hovedlinjerne i udlændingepolitikken. Det kan de radikale lige så godt tage ad notam - og så søge indflydelsen på andre felter.



O.D.

