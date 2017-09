Vision: Geopark Fur

Moleraflejringerne på Fur er unikke. Alle, der har set dem, er godt klar over, at der her er tale om noget helt specielt.



Der ligger i øjeblikket en ansøgning hos Unesco om at få aflejringerne optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Det vides ikke i skrivende stund hvordan denne ansøgning bliver modtaget hos UNESCO.



Uanset om UNESCO mener, at der er tale om verdensarv eller ej, er der et kæmpe potentiale i moleret, aflejringerne, naturen osv.



Vi skal etablere Geopark Fur.



Geopark Fur skal formidle historien om jordens dannelse, naturen og kulturhistorien der relaterer sig til de geologiske processer.



Geopark Fur skal tage initiativ og medvirke til at skabe lokal udvikling og identitet gennem formidling og undervisning af lokalbefolkningen og turister.



Geopark Fur skal deltage i udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder herunder forskning i nye anvendelsesmuligheder af moleret.



Geopark Fur skal understøtte bæredygtig turisme og geoturisme.



Forestil dig en del af Geopark Fur som et museum, gerne bygget ind i molerskrænter på en måde, så det falder naturligt ind i naturen. Det vil give de besøgende en flot udsigt og måske endda konstrueret så en del af museet går direkte ind i en molerskrænt så interesserede kan forsøge at finde fossiler mens de er inde i museet. På denne måde er de besøgende også med til at udvide museet, der efterhånden vil få større og større areal. Det vil være fantastisk, hvis det kan lade sig gøre. Her er der helt sikkert statslige myndigheder der skal bearbejdes, men det bør forsøges.



Det er spændende hvis moleret bliver optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Hvis det ikke lykkes er der stadig mulighed for at få Geopark Fur med i UNESCO Global Geoparks og European Geopark Network. Geopark Odsherred er som den eneste i Danmark optaget i begge organisationer. Geopark Vestjylland har indsendt ansøgninger om at blive optaget. Det er således unikt at have en geopark.



Det er er et scenarie, hvor både vi der bor her og turister kan lære noget om vores historie og finde fossiler. Her kan forskere arbejde sammen med virksomheder for at finde nye anvendelsesmuligheder for moleret. Således kan vi få ny viden, spændende oplevelser, flere stedbundne arbejdspladser og udnytte nogle af de potentialer, der ligger i moleret.



Geopark Fur skal selvfølgelig etableres med og virke i respekt for den unikke natur, der er på stedet og de mennesker, der bor der.



Med venlig hilsen



Bent Dyrberg,



spidskandidat for



Skiveegnens Radikale,



Havnevej 25,



7800 Skive

