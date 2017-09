Konservative Skive

Det var med forundring, at vi i Skive Folkeblad læste Lone Bak-Pedersens begrundelse for udtrædelse af kandidatgruppen. Kandidatgruppen kører op til valget to debataftener om ugen, hvor vi tager de politiske emner op, der i øjeblikket er aktuelle i Skive Kommune.



Vi oplever her en meget stor enighed, der betyder at uanset hvem af os, der deltager i den offentlige debat, så vil det være på linje med gruppens holdninger.



Vi har alle en sund tilgang til aktuelle emner, som handler om ansvar, tryghed og udvikling. Vi er fuldstændig enige om hvad der er kommunes kerneområder og derfor skal prioriteres højt.



I gruppen er vi også bevist om, at Skive Kommune skal udvikle sig, hvis vi skal have flere arbejdspladser, som jo er en forudsætning for yderligere bosætning, og de drømme der er om flotte boligkvarterer. Vi håber, at vi kommer talstærk ind i byrådet, da vi føler der er brug for os.



Det Konservative Team



Peter Neumann,



Brorsons Vej 5,



7800 Skive



Peter Søndergaard,



Annettevej 6,



7800 Skive



Jacob Dahl



Gammelgaard Nielsen,



Søndre Dås 2 A,



7800 Skive



Carl Eiler Carlsen,



Durupvej 33 B.



Glyngøre,



7870 Roslev



og



Vibeke Pedersen



Munksgaard,



Skånings Alle 2



7884 Fur

