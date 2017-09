En 28-årig skibonit var fredag for retten i Viborg tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter - og forsøg på det samme, fordi han ifølge anklageskriftet havde skudt efter en person med et luftgevær og slået ham i hovedet med geværkolben.



Desuden var han tiltalt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen ved at være i besiddelse af en strømpistol, som politiet fandt under en efterfølgende ransagning i deres jagt på luftgeværet.



Anklageren krævede en lang fængselsstraf, men sådan gik det langtfra.



Den forurettede forklarede i retten, at han og den tiltalte kom i skænderi den 6. maj i år i kolonihaveforeningen Englyst i Skive.



Skænderiet var gået i sig selv igen, da den tiltalte pludselig stod og sigtede på ham med et luftgevær. Den tiltalte var ikke klar over, om geværet gik af, men han forklarede, at de to efterfølgende kom i klammeri, og at han i den forbindelse blev ramt i hovedet med geværkolben, inden andre tilstedeværende fik de tog kamphaner skilt ad.



Den forurettede kunne udover den forklaring ikke huske meget af, hvad der ellers var sket den maj-aften.



Anklageren forsøgte at pirre hans hukommelse ved at læse op af politi-rapporten, hvor forurettede havde sagt, at der blev affyret skud, men det kunne han ikke huske.



På baggrund af de oplysninger valgte anklageren at droppe påstanden om fængsling og i stedet nedlægge påstand om frifindelse. En påstand som forsvaret accepterede uden tøven.



Herefter brugte dommeren kun to minutter på at votere med domsmændene inden han kom tilbage i retssalen og afsagde dommen, som lød på frifindelse.



Mand angreb nabo med luftgevær og brødkniv



Alvolig og håbløs - Min klient har haft en følelse af, at det hele har været lidt surrealistisk. Det kom meget bag på ham, at han blev sigtet efter en alvorlig voldsparagraf, og han er glad for, at sagen er overstået nu, siger forsvarer Jan Schneider til Skive Folkeblad.



- Tiltalen var jo relativt alvorlig, men efterforskningen var til gengæld tilsvarende håbløs. Intet underbyggede, at der var blevet affyret et skud. Og i den tumult, der opstod, tydede alt på, at det havde været et gensidigt slagsmål og så er det ikke strafbart.



Forsvaret kunne desuden fremlægge flere landsretsdomme, der viser, at medmindre, der er foretaget en teknisk undersøgelse af strømpistolen, for at måle hvor kraftig den er, kan der ikke dømmes for overtrædelse af våbenloven. Den undersøgelse havde politiet ikke foretaget, og så kunne anklageren ikke løfte bevisbyrden.



Ifølge anklageren skyldes det dog ikke dårlig efterforskning, at sagen endte med en frifindelse.



- Når anklagemyndigheden rejser tiltale i en sag, sker det på baggrund af de beviser – herunder vidneforklaringer, som politiet fremskaffer under efterforskningen. Når sagen kommer for retten, sker det en gang i mellem, at et vidne ændrer forklaring, idet den pågældende måske husker noget andet, end det som vedkommende forklarede til politiet under efterforskningen. Hvis dette sker, så kan sagen ændre karakter, og det kan føre til en frifindelse, skriver anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Lasse May.



Jacob Andersen