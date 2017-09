Politiet mødte op på Brårup Skole: 15-årig på knallert stak af fra politiet

Torsdag aften havde lokalpolitiet i Skive igen held med deres nye målrettede indsats, som skal sikre, at tingene er, som de skal være på skolerne efter lukketid.



Da patruljen mødte op på Brårup Skole klokken 21.24 mødte politifolkene en 15-årig dreng på knallert, som stak af, da han så politiet.



Patruljen satte efter ham, og fik standset drengen i krydset mellem Egerisvej og Kirke Allé. Knallerten kørte mere end de tilladte 30 kilometer i timen, og drengen fik frataget sin knallert, fortæller politiassistent hos lokalpolitiet i Skive, Niels Bach.



Skoleindsatsen vil fortsætte i en periode ved samtlige skoler i Skive Kommune.



Niels Bach fortæller, at man vil behandle sagerne som politisager og ikke i sædvanligt SSP-regi. Det betyder, at sagerne bliver skrevet som almindelige overtrædelser af færdsels- og straffeloven hos politiet, og det er en skærpet indsats i forhold til tidligere.



Drengen på knallerten har ikke været det eneste, man har mødt på aftenpatruljerne. Dagen før stoppede man en anden 15-årig dreng, som ifølge lokalpolitiet var påvirket af hash. Det skete også på Brårup Skole.

