Forlig om budget: Flere penge til ældre og børn i Skive Kommune

Skive Byråd, minus SF, har fundet sammen om Skive Kommunes budget for 2018.



Det betyder, at der næste år vil blive brugt flere penge på service til borgerne.



- Det har grundlag i den positive udvikling, Skive Kommune er i. Ud over at udvide driften med 12 millioner kroner mere end vi sparer, får Skive Kommune næste år et historisk højt anlægsbudget med investeringer for godt 90 millioner kroner, fortæller Peder Christian Kirkegaard (V), Skive Kommunes borgmester.



Budgettet involverer, at Skive Byråd vælger at tage 75 millioner kroner af Skive Kommunes kasse næste år.



Udvidelserne på driften kommer især børne- og familie-området og ældreområdet til gode.



SF i Skive Byråd er også ganske godt tilfreds med Skive Kommunes budget for 2018.



- Men vi vil gerne, at budgettet peger mere fremad. De 12 millioner kroner ekstra til Skive Kommunes drift næste år vil kun blive brugt til at lukke huller, siger Anders Bøge.





