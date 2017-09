Fakta har stadig lukket: Skadedyr ikke fanget

Siden onsdag eftermiddag har Fakta-butikken på Egeris Torv været lukket på grund af mistanke om skadedyr.



Og det ændrer sig ikke i løbet af fredagen, oplyser salgschef i Fakta-kæden, Susanne Pedersen.



- Vi har ikke fundet skadedyr, men vi er i gang med at afdække huller og andre muligheder for at skadedyr kan trænge ind i lokalerne, så vi har også lukket fredag, siger Susanne Pedersen.



Butikken blev lukket onsdag efter kradselyde fra et lagerrum. En sporhund blev tilkaldt i et forsøg på at finde det eventuelle skadedyr, men uden held.



Hvornår butikken genåbnes, ved Susanne Pedersen endnu ikke.



- Det skal vi have afstem t med Fødevarekontrollen, når de kommer senere i dag for at tjekke butikken, siger Susanne Pedersen.

