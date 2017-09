En 20-årig mand fra Skive har nu tre sigtelser på kontoen, efter at han natten mellem fredag og lørdag forvandlede Skive midtby til sin egen boksering. ¨’



Ifølge politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive er der kommet endnu en anmeldelse om vold ind fra en ansat på John Bull Pub i Thinggade, og dermed kan man nærmest tegne et kort over, hvordan den 20-årige har gået fra værtshus til værtshus for at uddele slag og lave ballade.



Klokken 23.30 fredag aften tildelte den 20-årige et knytnæveslag til en ansat på pubben, hvor efter han blev pacificeret og sendt videre ud i bylivet.



Det var kun et kvarter efter, at han var involveret i ballade på værtshuset Midtskiws, og senere på natten besøgte han også værtshuset Australien, hvor han tildelte dørmanden flere knytnæveslag.



Endnu senere på natten fik en taxachauffør samme behandling, da han på grund af pladsmangel nægtede at tage den 20-årige med i taxaen. Dermed erhvervede han sig tre sigtelser på samme nat.



- Det er første gang i min tid hos politiet her i Skive, at jeg har været udsat for, at der er en mand, der laver tre på hinanden uafhængige voldstilfælde i løbet af natten, siger Niels Bach.