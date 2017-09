Kvinde efterlod sjældne mønter i skur: Hvem mangler en møntsamling?

Lokalpolitiet i Skive vil gerne have hjælp til at finde ejermanden til nogle sjældne mønter, som en kvinde efterlod i et cykelskur i Jyllandsgade.



En beboer kom torsdag ned og fandt kvinden - formentlig en narkoman - i cykelskuret, og beboeren spurgte kvinden, hvad hun lavede i skuret.



Kvinden fortalte, at hun manglede sin jakke og nøgler og løb forvirret rundt for derefter at forlade stedet.



Beboeren opdagede derefter, at kvinden havde efterladt nogle specielle mønter.



Der var både engelske, danske og amerikanske mønter helt tilbage fra 1892 og frem til 1930. Derudover var der også en jubilæumsmønt fra Den Kongelige Livgarde.



Politiassistent Niels Bach forventer, at mønterne er stjålne, men politiet har ikke selv kunnet finde en ejermand til dem.

