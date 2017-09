Ambulancefolk bad om hjælp til at finde en kvinde i Skive

Torsdag ved 17.30-tiden løb en sindsforvirret kvinde rundt ved Nørre Boulevard i Skive på strækningen mellem museet og rundkørslen ved Rosenbakken og forsøgte ifølge politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive at blive påkørt af de bilister, der kom forbi hende.



Klokken 17.36 fik politiet derfor en anmeldelse fra nogle ambulancefolk, som bad om hjælp til at få fat i kvinden, inden hun gjorde skade på sig selv i trafikken. Skive Folkeblad erfarer, at ambulancefolkene selv forsøgte at finde kvinden, inden de kontaktede alarmcentralen.



Det lykkedes hurtigt politipatruljen at få fat i det der viste sig at være en 42-årig kvinde, der i forvejen er kendt af politiet. Politifolkene beroligede hende og bragte hende til et lokalt socialt opholdsværested.

