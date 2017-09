Preben Kristensen på scenen i KCL i aften: »Skive er mit sted«

- Det er kun forbundet med noget godt at være fra Skive, siger skuespiller, entertainer og sanger Preben Kristensen, der nu kommer »hjem« for en kort bemærkning.



Fredag aften står han på scenen i den store koncertsal til Kulturcenter Limfjords jubilæumskoncert med den internationalt kendte operasanger Louise Fribo og Prinsens Musikkorps - en begivenhed Preben Kristensen glæder sig meget til.



- Hver gang jeg hører Skive nævnt, reagerer jeg med det samme, og det er klart, fordi det er i Skive, jeg har alle mine rødder. Jeg vil for altid være skibonit, fastslår skuespilleren.



Han er ikke så tit på disse breddegrader, men har dog stadig en søster, moster og onkel boende i byen, og tilfældigt fejrer søsteren 60 års fødselsdag samme dag som koncerten i kulturcentret, så det bliver på mange måder en festlig dag for Preben Kristensen.



Han lægger ikke skjul på sit gode forhold til Louise Fribo, som han har kendt i mange år. De lavede julekalender sammen for over 20 år siden, han som nisse og hun som fe, og siden har »kærligheden« hængt ved, fortæller Preben Kristensen.



Prinsens Musikkorps har han også arbejdet sammen med flere gange. Sangene, som er på programmet fredag aften, har han sunget med Prinsens før, men det ligger mange år tilbage.



- Det betyder rigtig meget, for så kan vi forberede os hver for sig, for vi ved, det spiller godt med det samme, når vi står på scenen, siger Preben Kristensen.



Publikum kan forvente både klassiske og populære ting til jubilæumskoncerten - alt sammen i den lydhøre afdeling, men meget blandet fra Mozart til Kai Normann Andersen og Andrew Lloyd Webber, fra musicals til swing.



Jubilaren, Kulturcenter Limfjord, har Preben Kristensen et hjertevarmt forhold til.



- Jeg var en af de allerførste, der svømmede i friluftsbadet, da det åbnede, ja faktisk lærte jeg at svømme derude, fortæller han.



Som solist har han optrådt flere gange i kulturcentrets unikke koncertsal, som han beskriver den - også med trioen Linie 3.



- Jeg har altid synes, at det er som at komme lidt hjem, når jeg kommer ud til kulturcentret. Jeg er bare ikke helt tilfreds med, at biografen er flyttet derud, siger Preben Kristensen. Hvorfor?. Det er der en helt speciel forklaring på.



- De to gamle biografer i byen var mit helt store opholdssted under min opvækst, og jeg har faktisk arbejdet begge steder.



- Jeg har også set biografsalene i kulturcentret, og de er flotte, men jeg savner biografen og Kosmorama, de gamle filmruller og kliklyden fra operatørrummet, erkender Preben Kristensen.



- Men tro nu ikke, at jeg er gået i stå. Jeg følger med udviklingen i branchen, tilføjer han.



Preben Kristensen er født i hjemmet på Holstebrovej i Skive. Han gik på Skive Søndre Skole, som i dag hedder Aakjærskolen. Han fortsatte på gymnasiet og efterfølgende på Skive Kaserne som soldat ved Nordjyske Artilleriregiment. Han blev færdig som soldat i efteråret 1974, hvor han rykkede til Aarhus. Her boede han en del år, før han flyttede til hovedstaden.



- Men jeg er inkarneret jyde, og Skive er mit sted. De rødder slipper jeg aldrig, forsikrer Preben Kristensen.



Kulturcenter Limfjord har en stor plads i Preben Kristensens hjerte. Det var takket være stedets mangeårige direktør Gunnar Simonsen, at han fik kontakt til Sønderjyllands Symfoniorkester, som han optrådte med et utal af gange. Det skabte en kædereaktion med kontakter til andre orkestre, der gerne ville arbejde sammen med sangeren fra Skive.



Skive Theater er også som at komme hjem, siger han om stedet, hvor han gik til dans og til julebal og siden spillet revy og turnéforestillinger.



Næste år har Preben Kristensen 40 års skuespiller-jubilæum, som blandt andet bliver fejret på Folketeatret med forestillingen »Suffløren«, hvor han er eneste medvirkende.



Næste gang han kommer til Skive bliver sammen med Linie 3 i juleshowet i Kulturcenter Limfjord i november.

