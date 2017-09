Ny vejbelægning vækker vrede: »Granitskærver ødelægger bilerne«

I sidste uge blev der lagt ny overfladebelægning på Søbyvej ved Højslev.



Det var der behov for, mener beboerne på vejen, da Søbyvej længe har været hullet.



Men løsningen, som firmaet Lemminkäinen har valgt til Søbyvej, er en billig løsning, som beboerne på Søbyvej langt fra er tilfredse med.



- Jeg vil sige, at det er noget svineri. Og det er tarveligt. Vores biler bliver ødelagte af at køre på den belægning, og det hører ingen steder hjemme, siger Trine Troelsgaard.



Samme opfattelse har nabo Anna Grethe Nielsen.



- Vi ville hellere have undværet at få lagt noget på. Og det undrer mig, at nogle veje får god asfalt på, mens vi skal nøjes med det her, siger hun.



Skive Kommune har lavet en 15-årig funktionskontrakt med firmaet Lemminkäinen. Og den kontrakt betyder, at det er Lemminkäinen, der ud fra kontrakten afgør, hvilke veje der skal have de forskellige typer belægning.



Søbyvej er blevet valgt til ikke at få almindelig asfalt, men en overfladebelægning.



- Der er nogle krav i den funktionskontrakt, der er lavet med Skive Kommune, og vejene er delt ind i forskellige klasser. Og der er ikke nogle veje, der får den billigere overfladebelægning lagt på, som ikke må det, oplyser Lemminkäinen.



I forbindelse med overfladebelægningen er der først sprøjtet et bindelag på vejen, inden et tykt lag af granitskærver er fyldt ovenpå.



Det er de granitskærver, der ifølge beboerne gør stor skade på bilerne.



- Der bliver altid lagt et tykt lag på, så man er sikker på, at granitskærverne kan binde sig til vejen. Så der vil selvfølgelig være nogle skærver i overskud i begyndelsen, men senere bliver de overskydende skærver fjernet igen, siger Villy Hansen, der sidder med driften af vejene i Skive Kommune.



Trine Troelsgaard og Anna Grethe Nielsen synes dog ikke, at det er rimeligt, at de skal have ødelagt deres biler, og de kan heller ikke forstå, hvad overfladebelægningen gavner.



- Der er allerede kommet huller igen, så det er spild af penge. Det er trist, at nogle veje blive nedprioriteret på den her måde, siger Trine Troelsgaard.

