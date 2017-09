Stoholm manglede det sidste

I en flot kulisse - med masser af larmende gæster fra Lemvig/Thyborøn, fik Stoholm IF et friskt comeback til 1. division - men ingen point.



Slutfacit blev et nederlag på 27-31 - og det var der ikke noget at indvende imod.



Parterne fulgtes til 6-6 - herfra trak gæsterne fra - for aldrig senere at lade Stoholm få kontakt.



En nyskabelse var det, at enhver protest imod dommerne udløser en udvisning. Derfor var der ikke mange protester, og da Stoholm -træner Peter Laursen prøvede i 2. halvleg, så blev hans hold straks decimeret.



Casper Søegaard Larsen (billedet) endte med at få blomster som bedste spiller for hjemmeholdet. Det var for hans 1. halvleg. Ellers lyste en skarp Mikkel Grønbech - og så blev det bemærket, at Thomas Sloth Jensen fik flere redninger og mere spilletid i målet end Nicolai Mortensen.



