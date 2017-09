Knæskade tvinger Krog til at indstille karrieren

Skive IK blev den sidste klub på målmand Daniel Krogs CV.



Efter råd fra læger har han besluttet sig for at indstille jagten på en ny klub og i stedet sige farvel til fodbold på topplan. Det skriver han på Instagram, hvor han i et langt opslag får sagt tak til alle de mennesker, han har mødt på sin vej igennem fodbolden.



»Denne sommer har været en hård omgang. Tiden er brugt på genoptræning af knæet, og så at finde den bedste løsning for fremtiden,« skriver han.



»Der har været tilbud fra ind- og udland, og to gange har formaliteterne været på plads, så kun et bestået lægetjek manglede. Begge gange blev mit knæ afvist på grund af scanningsbillederne, og tre forskellige læger har i løbet af de sidste uger konkluderet, at det ikke vil holde til at fortsætte.«



Daniel Krog havde mange skader i løbet af sine tre sæsoner i SIK. Knæskaden opstod til en træning inden forårssæsonen, hvor han ville stoppe en bold med en indersidetæmning - og siden kom han ikke i aktion for Skive IK igen.



Denne sommer blev det blandt andet til en god prøvetræning i AC Horsens med to træningskampe indlagt. Men altså tomlen nedad fra lægerne.



»Det er trist og det hårdeste til dato, men dog også den eneste mulige konklusion, og jeg er meget taknemmelig over, at jeg i syv år fik lov til at leve af min hobby.«



»Jeg er skuffet, frustreret og ked af det lige nu, men der venter nye udfordringer i ejendomsmæglerverdenen lige rundt om hjørnet, og det glæder jeg mig til.«



Daniel Krogs opslag har affødt masser af reaktioner fra tidligere holdkammerater i SIK. Blandt andre Mads Eriksen, Mikael Uhre, Mikkel Frankoch, Andreas Albech, Henrik Kappelborg og Mathias Pedersen, som alle ønsker held og lykke fremover.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: