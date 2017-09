Pas på offentligt overforbrug

Det er ikke kun på medieområdet, at der er brug for, at der skal passes på offentligt overforbrug - samt passes på kommunal eller statslig indsats, som lige så godt kan udføres af den private sektor.



Det giver derfor god mening, at regeringen er kommet med et udspil om »Fair og lige konkurrence«. Kommuner og stat skal ikke gå og lege private virksomheder, og som daværende S-erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen sagde i 2015, så er der »ikke nogen grund til, at det offentlige går ind på et velfungerende privat marked. Man skal holde pilfingrene væk«, og han tilføjede, at hvis det offentlige endda ligefrem kopierer et produkt fra et nuværende privat firma, er det helt galt.



Forhåbentlig vil der dermed blive bred enighed om at bakke op om fair og lige konkurrence, så det offentlige ikke breder sig uhensigtsmæssigt.



Når det gælder finansloven, vil der også blive kamp om, hvor store de offentlige udgifter skal være. Socialdemokratiet vil have de offentlige udgifter til at stige med 0,7 procent om året. Det er mange penge i en stor offentlig sektor. Det er rigtigt, at der er »automatiske« stigninger f.eks. på grund af flere ældre, men så kan man jo også have som ambition at skære andre steder, men den tanke synes ikke længere at vokse i den socialdemokratiske have. Desværre.



Det er fortsat svært at forstå, at Socialdemokratiet - der var med på lavere skat på arbejde, da partiet sidst havde regeringsmagt - nu er endt med igen og igen at sige mere velfærd og ingen skattelettelser. I stedet for begge dele, som der er råd til, hvis man prioriterer fornuftigt. Det er ikke overraskende, at finansministeren reagerer mod Socialdemokratiets forslag, men partiet skulle måske også lytte til de økonomer, der ser problemer i S-tankerne om en klart dyrere offentlig sektor, som kan ende med at medføre højere skatter.



Det handler også om frygten for, at der kommer til at mangle privat arbejdskraft og frygt for overophedning af økonomien.



- Yderligere én ansættelse i den offentlige sektor betyder, at der tilsvarende er én mindre at ansætte i de private virksomheder. Det kan hurtigt blive en reel udfordring, lyder det fra Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv.



Og til dagbladet Børsen siger Jens Hauch, cheføkonom i tænketanken Kraka, at hvis Socialdemokratiet vil øge det offentlige forbrug med 0,7 procent om året, kan det blive nødvendigt at hæve skatterne.



Et andet problem kan blive, at der ikke i tilstrækkeligt omfang - hverken fra regeringen eller Socialdemokratiet - er forslag, der kan øge arbejdsudbuddet og dermed være med til at forhindre en overophedning af økonomien.



Finanslovforhandlingerne og skatteforhandlingerne er ikke for alvor i gang endnu. Men forventningen må stadig være, at regeringen og Dansk Folkeparti finder hinanden om løsninger, der både sikrer forbedret offentlig velfærd på afgørende områder, offentlige besparelser eller merindtægter andre steder og lavere skat på arbejde for alle erhvervsaktive danskere.



Hverken regeringen eller Dansk Folkeparti kan holde til at udstille handlingslammelse, og bliver de enige, vil begge parter imødegå angreb fra S ved at pege på, at man både har leveret mere velfærd og lavere skat på arbejde. Det er svært at forstå, at Socialdemokratiet vil give regeringen og DF den mulighed for profilering, og det vil igen sætte fokus på, om S så vil gå til valg på at afskaffe lavere skatter ...



