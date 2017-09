For stramt

Ingen skal gå grædende hjem fra arbejde.



Det kan vi alle sikkert være enige i. Preben Andersen ønsker at vide, hvilket ældrecenter der er tale om, at en medarbejder går grædende hjem. Det handler måske om at give en løftet pegefinger til pågældende leder.



Jeg mener, at i stedet for at have fokus på stedet skal man have fokus på årsag. Skive Kommune har i årevis presset citronen, ja og skrællen, både på ældreområdet og det sociale område. Det er IKKE ledelsens skyld, det er IKKE medarbejdernes skyld, men det er et fælles ansvar som vi kan ændre på den 21. november.



Så når Preben Andersen vil løfte pegefingeren overfor lederen, så kan han derefter løfte pegefingeren overfor direktørerne, og så kan vi vælgere løfte pegefingeren overfor byrådet. Det er her, vi kan ændre på, om en medarbejder går grædende hjem.



Der er fokus på sygefravær i kommunen og det giver mening, lavt sygefravær er godt for medarbejderne, godt for lederne og godt for kommunekassen og dermed godt for os alle. Direktørerne, lederne og medarbejderne arbejder ud fra de rammer, byrådet giver os, og det er simpelthen for stramt.



