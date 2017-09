700 veterankøretøjer deltog i Lundø Classic

Vejrudsigten så på forhånd faretruende ud.



Men heldigvis for årets Lundø Classic Motor Show holdt det tørvejr hele lørdagen.



Det betød, at 700 gamle biler og motorcykler havde fundet vej til Lundø, hvor der var lange køer af biler på de små veje til og fra pladsen ved Lundø Strand Camping.



Campingpladsen var fyldt op, og det var restauranten også, og der var en væld af mennesker på de grønne arealer, hvor der var fyldt op med veteranbiler- og motorcykler.



Det er køreklubben Krumtapperne, der står som arrangør af Lundø Classic Motor Show, og her er der stor tilfredshed med motorshowet.



- Det kunne næsten ikke have været bedre, og 700 veterankøretøjer er et meget godt antal. Det ligger lidt under de år, hvor der har været høj solskin, men det er absolut godkendt, siger Lasse Nyström fra Krumtapperne.



Blandt de mange deltagere var motorcykelklubben »Det Antikke og Unikke« fra Viborg. De var 11 medlemmer af sted.



- Vi kører til træf rundt omkring, og det er sikkert, at vi hvert år skal her til Lundø Classic. Her er så skønt, og vi møder en masse mennesker, vi kender, siger talsmand Hardy Elkjær.



Lundø Classic Motor Show blev afviklet første gang i 2005.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: