Cirkus er stablet på benene i Fly

Lørdag middag fik Fly byens helt eget cirkus.



Det skete, da næsten 150 børn og voksne var samlet, så foreningen bag kunne blive stiftet på den gamle skole - også kaldet Flyfabrikken.



Børnecirkusartister fra DUBAL - Danske- Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening - underholdte de mange fremmødte med øvelser i luften.



De viste akrobatik med tæpper, gynger og bolde.



Der serveret røde pølser, mens foreningen bag Cirkus Højdeskræk blev stiftet.



- Det lykkedes os at finde fem plus to suppleanter, så det er vi meget tilfredse med, siger Rasmus Johansen, der fungerer som drivkraft og udlejer.



Det blev også aftalt, at cirkustræningen i Cirkus Højdeskræk kommer til at foregå tirsdage i løbet af efteråret.



Og der kommer en russisk instruktør fra Cirkusfabrikken i Roslev og lærer fra sig.



- Vi er meget overrasket over, at der kom så mange, og det lover godt for projektet fremover. Og børnene hyggede sig flere timer efter, at dagens program var overstået. Det var skønt at opleve, siger Rasmus Johansen.

