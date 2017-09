Uhyggelig anklage: Slog og bankede samlever i 29 år

En mand fra Skive-egnen er på anklagebænken i en uhyggelig voldssag fra Højslev.



Han sidder tiltalt for gennem 29 år at have udøvet systematisk vold mod sin samlever.



I anklageskriftet står der, at manden er anklaget for vold ved fra 1988 til april 2017 med jævne mellemrum og mindst en gang hver tredje måned at have slået sin samlever.



Herudover er han anklaget for i tre konkrete tilfælde at have banket samleveren.



Han er anklaget for i foråret 2016 at have slået hende adskillige gange med knyttet hånd i ansigtet, så hun faldt omkuld, hvorefter han sparkede hende flere gange på kroppen. Anklageskriftet lyder endvidere på, at hun i juli 2016 har slået og sparket hende så voldsomt, at hun trykkede fire ribben, og den 14. april har han ifølge anklageskriftet på parrets bopæl slået hende 10 gange med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen.



Anklageren har nedlagt påstand om fængselsstraf, så bliver manden erkendt skyldig, risikerer han at skulle afsone sin straf.



Sagen var berammet til at skulle for retten i Viborg mandag den 4. september, men foreløbig er den blevet udsat på ubestemt tid.

