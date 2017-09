Uhyre sjælden guldmedalje til lokal bagerlærling

Det er sjældent, at der bliver uddelt guldmedaljer ved hvilken som helst svendeprøve.



Og det er meget sjældent, at der bliver uddelt en guldmedalje til en bagerlærling.



Ni gange er det sket siden 1867. Den niende tilfaldt torsdag aften 31-årge Linea Esbensen Fonvig fra Nr. Søbyvej mellem Nr. Søby og Stoholm.



- Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at jeg skulle have guld for min svendeprøve. Jeg havde slet ikke set den komme, så jeg brød sammen af glæde, siger Linea Esbensen Fonvig.



Hun har de seneste godt to år været i lære hos Heidi og Poul Nørgaard i Stoholm.



Inden da begyndte hun sin læretid på Aarhus Universitetshospital, hvor hun var den første bagerlærling nogensinde. Men efter nogen tid fandt hun ud af, at hun skulle prøve noget andet.



- Der var ikke udfordring nok. Og jeg fik slet ikke mulighed for at prøve alle de ting, jeg gerne ville, fortæller Linea Esbensen Fonvig.



Kort efter fandt hun ud af, at hun var blevet gravid, og da hun var klar til at genoptage læreperioden, blev det hos Thorning Bageri ved Kjellerup.



- Men der brød jeg mig ikke om at være, og det var jeg ærlig omkring, da jeg søgte en læreplads hos Heidi og Poul Nørgaard, siger Linea Esbensen Fonvig.



I Stoholm har hun fundet sin rette hylde, og tilfredsheden er gensidig.



Det betyder, at Linea Esbensen Fonvig fortsætter hos Bager Nørgaard.



- Linea går op i det, og hun er bare dygtig, så vi er glade for, at hun fortsætter her. I forhold til guldmedaljen vidste vi godt, at hun ville klare sig godt, men vi havde håbet på bronze eller måske sølv. Guld kommer noget bag på os, da det sker så sjældent, siger Poul Nørgaard.



Svendeprøven på Uddannelsescenter Holstebro varede i mere end syv timer.



Og Linea Esbensen Fonvig brillerede ved at lave kransekage, rugbrød, specialbrød fra Ungarn, wienerbrød, tørkager og morgenstykker og sandwich.



Blandt andet valgte hun at lave en barnedåbsvugge i lyserød marcipan, da hun skulle lave et kransekageprodukt.



- Jeg gik all in og gav den gas med farverne. Jeg valgte også at lave lyserøde tørkager, fortæller Linea Esbensen Fonvig.



Linea Esbensen Fonvig bor sammen med sin mand og to børn.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: