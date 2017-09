SIK-træner før opgør mod Viborg: »Vi skal piske stemningen op«

I fodbold er der ingen nåde. Slet ikke i et lokalopgør - og definitivt ikke, når samme lokalopgør er mellem to hold, der desperat har brug for point.



Derfor vil Skive IK søndag køre på for fuld damp mod Viborg FF i et forsøg på at udnytte, at hjemmeholdet torsdag aften smed en føring på 1-0 i sidste minut af ordinær tid i pokalturneringen mod AaB og derefter fik en moralsk og fysisk lussing i en halv times forlængelse.



- Det gør ikke noget, at det bliver en vild kamp med masser af knald på, siger SIK-træner Kim Kristensen.



- Vi skal forsøge at piske stemningen op ved at sætte bolden mere på spil og ikke få ro på og holde fast i bolden, som vi ellers ville gøre. Det gør ikke noget, hvis det bliver en gang indianerfodbold, for jeg tror på, at jo mere tempo, der kommer på kampen, jo større fordel bliver det for os.



Kim Kristensen erkender at have klappet i hænderne, da AaB udlignede få sekunder før tid. Og det passer ham fint, at VFF’erne gik ud med et nederlag på 1-5 og flere af spillerne knap kunne stå op af træthed. Samt at viborgenserne ikke fik det boost, en 1-0-sejr havde været.



- Det er klart, de er ramt. Men når man ser på deres præstation i ordinær tid, plus deres seneste kamp mod Vendsyssel, så er der et pisse godt hold. Det er dog også let at se, at der ikke er meget, som skal gå dem imod, før de falder. De er stadig ramt af den situation, de er i, og det skal vi forsøge at udnytte.



I SIK-lejren har de 10 dages pause siden pokalsejren i Nørresundby blandt andet været brugt på et par ekstra frisage, samt på en masse øvelser og konkurrencer designet til at højne humøret.



- Ikke fordi humøret har været dårligt, men for at skabe lidt mere, forklarer Kim Kristensen, som erkender vigtigheden af point i Viborg.



- Det er altafgørende, at vi ikke kommer længere bagefter. Og at det er et lokalopgør gør det bare endnu vigtigere. Og jeg føler også, vi har en realistisk mulighed for det, siger han.



Mathias Bersang er tilbage i truppen efter næsten et halvt års skade. Jonn Dyring og Jesper Henriksen er ikke klar endnu.

