Sportsfestival scorer højt

Det var 45. gang, at Skive Løbet blev afviklet.



Det var første gang, både lørdagens cykelløb og søndagens løb blev afviklet på Strandtangen.



Det var en satsning at flytte Skives velkendte sportsfestival væk fra sin velkendte plads på Dyrskuepladsen. At ændre start, mål og rute.



Der var små skønhedsfejl - 9-kilometer-distancen skulle i gang et kvarter før det tidspunkt, der stod i programmet. En ærgerlig trykfejl, men ifølge formanden for løbsudvalget, Viggo Poulsen, tog deltagerne det pænt. Også de, der kom for sent - altså ifølge programmet rettidigt. Nogle tog imod tilbuddet om at løbe ruten alene - andre sagde ja tak til at skifte til en anden distance og få en gratis spisebillet.



Men ingen kunne tage glansen af arrangementet, som solen smukt skinnede på, selv da regndråberne masede sig gennem luften for at drille deltagerne ved den start, som blev den rigtige ved årets 9-km-rute. Et stemningsfyldt arrangement på en smuk efterårssøndag, afviklet på Strandtangen bør få arrangørerne til at overveje navneændring til Skive Sportsfestival, eller noget, der dufter i den retning. Godt 4000 deltagere hele weekenden, heraf knap 800 cyklister. Og masser af ros til arrangørerne for at have flyttet Skiveegnens største motionsweekend til Strandtangen med udsigt til strand og vand.



Skive Cykelløbet er som bekendt kommet til inden for de seneste cirka 10 år. Og for knap 40 år siden blev løbet afviklet i Skive Plantage, Skive Syd.

