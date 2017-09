Opvaskemaskine fastholdes som brandårsag

Der er ikke noget, som tyder på, at branden på Liselund lørdag aften skyldes andet end en opvaskemaskine.



Det er i hvert fald den elektriske hushjælper, politiet fortsat mistænker for at være årsag til branden.



Ved branden, der blev meldt til politiet klokken 20.33, udbrændte køkkenet ifølge vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen delvist. Hele huset blev sodskadet. Men ingen personer kom ifølge vagtchefen til skade ved branden, der udviklede meget røg.



joan

